Mollenbeck lascia "Amici" a un passo dal serale

Il ragazzo ci riprova con ''Let her go'' dei Passenger, che viene approvata da Zerbi nonostante non sia stata un'esecuzione perfetta: "L'emozione per me è molto importante, a volte ti mangia ma altre volte tira fuori delle cose che comunicano. A me hai emozionato, per me vale come accesso per il serale". Di opinione differente la Pettinelli: "Per me invece è no, perché le imperfezioni al serale sono dei macigni, mi dispiace ma per me non vale la maglia del serale". Lorella ribatte che dal suo punto di vista anche le sporcature passano in secondo piano quando si comunica un'emozione: "Non è vero che al serale sono macigni. E' vero però che qui si è fatto mangiare un po' dall'emozione e l'ha fatta meno bene rispetto alle prove".