Ad "Amici" Zerbi alla Pettinelli su Trigno: "Ti fai guidare dall'ormone"

Soli in studio, in attesa che arrivi anche Trigno, tra Zebi e la Pettinelli la tensione è altissima e ha luogo una accesa discussione durante la quale i due si confrontano sul giovane cantante.

Zerbi spiega che li ha convocati per togliersi un dubbio. La Pettinelli non sembra d'accordo e ribatte: "Non avevi niente di meglio da fare? Un burraco? Con tutte gli impegni che abbiamo tu ci convochi perché hai un dubbio e per giunta su Pietro?".

Rudy insiste e si dice dispiaciuto che lei non ne abbia e che invece le farebbe bene averne, poi l'"attacca" con due domande insinuanti: "Ma tu ci senti bene?", le chiede prima e poi... "E ad ormoni come siamo messi? Secondo me ogni tanto guidano quelli, il talento dell'ormone". La Pettinelli non può che scoppiare a ridere e risponde: "Ci sento benissimo, nonostante l'età e ad ormoni sono messa benissimo".