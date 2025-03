Amici 24, Dandy e Senza Cri ottengono la maglia per il Serale

Primo posto in classifica di canto per Senza Cri che si esibisce di fronte ai prof per sostenere l'esame di accesso al Serale con la canzone “Il cielo in una stanza”. “E’ un grande sì” dice Anna Pettinelli e Senza Cri ottiene la maglia. “Vi do questa bella notizia: quelli che hanno la maglia del serale vanno tutti in casetta” annuncia Maria De Filippi. I ragazzi si salutano e rimangono in studio gli allievi che ancora non sono magliati. “Per accedere al serale servono 3 sì, i prof devono dire quante esibizioni vogliono far fare ai loro allievi e alla fine delle esibizioni, scrivono sì o no sulla busta e sapremo chi è passato” spiega Maria. Dandy sostiene l’esame con due esibizioni di ballo. Deddè canta due brani, ma sulla canzone di Ultimo non convince Rudy Zerbi. Tocca a Luk3 con quattro canzoni e scatta lo scontro tra la Pettinelli e la Cuccarini. TrigNO si esibisce con due brani, uno dei due per Zerbi è “ingiudicabile”. Infine, si esibisce Vybes con due pezzi. Maria De Filippi legge il responso nell’ordine in cui si sono esibiti gli allievi: “Dandy tre sì, va al Serale. I restanti verdetti in settimana nel corso dal daytime”.