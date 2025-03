Ad "Amici" Celentano lancia un nuovo guanto di sfida per Francesca

La ballerina va in sala per confrontarsi con la sua insegnante, che appare molto infastidita per il rilancio: "Il fatto che tu abbia la base, non vuol dire che tu sia una ballerina di classico e neoclassico. E' un mondo che non ti appartiene. Così come Chiara non sarebbe adeguata nel contemporaneo, per quanto l'abbia studiato e le siano state assegnate coreografie di questo tipo". Deborah ha ammesso che Chiara è una ballerina molto dotata, anche se talvolta la sua danza non è all'altezza del suo potenziale. "Per me non è equo, se la giuria lo riterrà tale perderemo il punto", conclude la maestra. Anche Francesca è dello stesso parere: "Amo la danza classica, ma non avrei mai la presunzione di andare in scena sentendomi adeguata".