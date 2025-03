Dandy lascia "Amici" a un passo dal serale

Ad "Amici" il sogno di Dandy si è infranto a pochi giorni dalla prima puntata del serale. Il ballerino era stato fortemente voluto in squadra da Deborah Lettieri, per lo stile unico con cui si approcciava a ogni tipo di coreografia, ma purtroppo non potrà mostrare il suo talento in prima serata. Dandy era infatti tra i finalisti di questa edizione e con i compagni aveva ripercorso la sua avventura nella scuola, ma un problema fisico gli impedisce di affrontare l'ultima sfida. Il ragazzo non riesce a trattenere le lacrime quando legge la comunicazione della produzione che lo obbliga a lasciare la scuola. I compagni Nicolò e Francesca gli stanno vicino per fargli forza, ma è inconsolabile. "Non sto capendo niente, come è possibile?", esclama con la voce rotta dal pianto. "No, non lo accetto".