Ad "Amici" due coppie in finale: ecco chi sono

La stessa Alessia nella scuola ha messo in gioco i suoi sentimenti, anche se il suo percorso sentimentale con Luk3 è stato più travagliato. I due qualche tempo fa avevano interrotto la relazione ma le cose erano precipitate con l'arrivo di Raffaella. Mentre Alessia stava cercando a fatica di rialzarsi, concentrandosi solo sulla danza, l'ex si era infatti avvicinato alla nuova arrivata e le aveva palesato il suo interesse. La situazione aveva ovviamente mandato in crisi Alessia, che aveva però trovato il coraggio di parlarne apertamente con loro per quieto vivere. Ultimamente i due ci stanno riprovando, anche se la presenza di Raffaella in casa rende le cose più complesse. Tra scenate di gelosie e musi lunghi, i due tentano giorno per giorno di ritrovare il loro equilibrio. Riusciranno ad arrivare alla fine dell'avventura insieme?