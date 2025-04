Il meteo delle coppie di "Amici": sole, nuvole e... arcobaleni

Rientrati in casetta dopo la seconda puntata del serale, i ragazzi fanno un bilancio delle loro esibizioni. Il ballerino Daniele non ha avuto l'occasione di salire sul palco e non nasconde la propria delusione: "Mi rode un po', anche per i miei genitori che non mi hanno visto ballare. Però so che è una cosa che può succedere". Luk3 è stato battuto da Nicolò, ma si è portato a casa i complimenti sinceri di Cristiano Malgioglio e questa per lui è stata la cosa più importante. Il giudice ha commentato positivamente, alla sua maniera, anche Nicolò definendolo un bel "mango" a livello fisico e vocale.