In casetta - Al termine delle esibizioni, Maria De Filippi "spedisce" gli allievi in casetta da dove apprendono l'esito delle votazioni stabilite dai tre giudici. I due ragazzi sono in attesa di scoprire chi dovrà lasciare il programma. Tra lacrime e abbracci, sia Luk3 che Raffaella sono in ansia. Poi il verdetto: “A lasciare il programma è Raffaella“. "Te lo meriti", sono le prime parole che la danzatrice rivolge al cantante. Maria affida ad Alessia, fidanzata di Luk3, le parole di incoraggiamento per la ballerina che come lei arriva dal genere latinoamericano. "Per l'età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole, rivedo la tua forza ed energia. Ti vedo molto simile a me e penso che fuori da qua avrai un mondo che ti aspetta. Sei veramente un cavallo da battaglia", dice abbracciandola.