Sono 12 gli allievi in corsa per la vittoria. Chiamamifaro, Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri, Luk3 e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E Nicolò Filippucci, Trigno e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La terza puntata del serale andrà in onda sabato 5 aprile in prima serata su Canale 5.