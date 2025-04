Vybes ci hai provato tre volte e stavolta ce l’hai fatta... cosa ti porti dentro di questa esperienza?

Mi porto dentro un’esperienza incredibile che ancora ad oggi faccio fatica a metabolizzare…essere giudicato durante il pomeridiano da ospiti come J-Ax, Noemi, Fedez e altri che per me sono sempre stati punti di riferimento è assurdo. La cosa che mi porterò sicuramente dietro sono gli insegnamenti tecnici dei coach di canto…di una professionalità veramente unica.