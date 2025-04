Ad "Amici" Senza Cri e Alessia alle prese con gli hater

Anche Senza Cri ascolta prima i commenti positivi, attraverso l'audio di due fan che si complimentano per la sua intensità e purezza. Chi l'attacca, invece, crede che la sua sensibilità sia tutta una facciata. Lei incassa con il sorriso, ma non nasconde che sono rospi difficili da ingoiare: "Fa male, soprattutto perché vengono lette cose che non sento mie. Mi interrogo sul perché sono arrivati a dire certe cose, ma ho capito che alcune persone lo fanno solo per il gusto di farlo. Di mio io vado spesso in protezione, per evitare di essere ferita e questo può essere interpretato in modo errato". Senza Cri prova comunque a comprendere il punto di vista di chi la guarda: "Io sono tante cose e non ci vedo niente di strano, ma magari qualcuno non riesce a capirlo. Quindi se prima faccio emergere un aspetto e poi un altro, mi ritiene falsa anche se non è così".