I ballerini di "Amici" al televoto: ecco chi è il preferito

In casetta arriva una lettera indirizzata ad Alessia, da parte di Deborah Lettieri che le lancia un guanto di sfida particolarmente indigesto. "Non ti farà piacere, perché tocca alcune tue insicurezze e punti deboli", le anticipa Maria De Filippi. "Devo spogliarmi, lo so già", scherza la ballerina prima di aprire la busta rossa. Si tratta infatti di una rumba in coppia, in cui dovrà scontrarsi con Raffaella (le due sono anche state rivali in amore a causa di Luk3). "Ho scelto questo ballo perché è quello che più di tutti mette in risalto la pulizia dei movimenti e la precisione delle linee", spiega la maestra nel messaggio. "Non potrà mancare nemmeno la connessione profonda con il partner, quella tensione che nella rumba è tutto". Arriva poi la parte più temuta: "Approfitto per liberarti finalmente da quegli strati di tessuto che la Celentano ti impone ogni volta. Tu, con la bellezza che hai, non hai bisogno di nasconderti. Ti aspetto in pista". Dentro la scuola Alessia ammette però di aver superato le insicurezze sul corpo e anzi non si è mai vista così in forma come in questo momento, per questo non ha nessun problema a esporsi mentre danza.