Ad "Amici" Chiara e Senza Cri entrano in crisi

Chiara non è l'unica a stare attraversando un momento no. Anche Senza Cri, dopo aver affrontato gli hater, sta facendo fatica ad andare avanti e per questo la maestra Lorella Cuccarini la convoca per chiarire la situazione. "In questo momento mi sento mangiata dalle insicurezze. Mi sento di valere meno rispetto agli altri", ammette la cantante. "Voglio reagire, perché non è il momento di mollare". L'insegnante è un po' preoccupata da questa svolta: "La mia sensazione è che tu sia imbrigliata, non ti sento libera. Non devi cercare altro, hai già tutto dentro di te. Ti voglio aiutare, perché ti meriti la finale ma per come stai adesso non ci arrivi. Dobbiamo ritrovare quello che abbiamo perso".