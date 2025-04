Ad "Amici" Anna Pettinelli contro Antonia: "Ti credi imbattibile, ma non lo sei"

Come pezzo la professoressa ha scelto "Fenomeno" di Fabri Fibra, un brano lontanissimo dal mondo musicale di Antonia. "Io non rappo, non sono credibile. Io faccio sempre cose diverse, faccio di tutto ma il rap... non lo so. Mi vedo con il naso rosso e la parrucca da clown. Posso farlo, ma non sono io", commenta la ragazza. Trigno prova a darle la giusta prospettiva per affrontare la sfida: "Tra le canzoni di Fibra questa è tra le meno rappate. A prescindere dalla canzone, il guanto è sulla comunicazione e tu lo puoi fare, ti ci devi mettere su quello. Inoltre ascolti anche tanto rap e questo può aiutarti molto. Trovo sia una bella risposta al giudizio che aveva dato Rudy. Personalmente, a me aveva dato fastidio. Come se io non avessi nulla più di te". Nell'ultima puntata, infatti, Zerbi aveva sbeffeggiato la Pettinelli per aver deciso di schierare Trigno contro Antonia. La maestra non si è tirata indietro e ha anzi raddoppiato, mettendoli nuovamente a confronto su un brano rap.