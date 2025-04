"Amici 24", ballottaggio finale: Chiamamifaro eliminata nella sfida contro Senza Cri

La seconda sfida - La gara prosegue con una replica dello scontro tra la squadra dei 'Cuccalo' e quella di Zerbi-Celentano. Jacopo Sol duetta con Antonia in "Cu'mme" di Roberto Murolo e Mia Martini e ha la meglio su Senza Cri in "Strong Enough" di Cher. "Per questa canzone mi sarei aspettato che tu facessi ballare lo studio", pungola Malgioglio. "Nelle canzoni non mi sento quasi mai strong enough (forte abbastanza ndr) ma più che altro una formichina", risponde Senza Cri. Francesco in danza con "Sylphide" convince i giudici nel confronto con "Respect" di Aretha Franklin cantata da Antonia. Alessia con un passo a due sensuale sulle note di "Santa Maria" batte Senza Cri e la sua "Anna e Marco" di Lucio Dalla. Al termine del ballottaggio con Francesco, Senza Cri è la seconda concorrente a rischio eliminazione.