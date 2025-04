Ad "Amici" i cantanti sognano la vittoria: ecco cosa farebbero con il premio

Jacopo Sol (che dentro la scuola ha ritrovato l'amore) li userebbe invece per ampliare i propri orizzonti: "In primis per vivere, per conoscere cose nuove e fare esperienze, viaggiare. Perché per me fare musica è anche avere qualcosa da dire e quindi cercherei di vivere. Sono quattro anni che sto a Milano per ragioni di studio, ho la mia routine. Vorrei girare un po' e scoprire nuove cose, oltre a ripagare mio padre per tutto quello che ha speso per l'università. Il resto per fare musica". Anche Antonia li dividerebbe con la famiglia: "Un po' per cercare di fare la mia musica e un po' per la mia famiglia. Alle mie nonne e a mia sorella, per aiutarla a trovare un posto in cui le piaccia vivere e un lavoro che le piaccia fare".