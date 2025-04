Per Mara Sattei non poteva esserci modo migliore per festeggiare il compleanno: con l’amore della sua vita al suo fianco, Alessandro Donadei, produttore musicale, e un anello al dito! Durante il party a Milano, circondata da amici e familiari, la cantante ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno: mentre spegneva le candeline, lui si è inginocchiato con il brillocco in mano. Subito dopo, Mara ha condiviso alcuni scatti del momento sui social, mostrando il brillante e un gran sorriso. Il post è stato inondato di auguri da parte di follower e colleghi. Non sono ancora stati svelati dettagli sulla data del matrimonio, ma i preparativi potrebbero iniziare molto presto.