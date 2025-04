Basket in carrozzina, Reggio Calabria è d'argento in Europa

Impresa storica per la Fisiosanisport Reggio Bic, squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria, che conquista il secondo posto ai campionati europei, unica italiana a salire così in alto sul podio. Dopo una serie di vittorie straordinarie, la finale in Turchia si è conclusa con una sconfitta per 81-67, ma il risultato resta un trionfo per la città e per il team. “Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore”, ha commentato l’allenatore Antonio Cugliandro, celebrando una stagione definita “storica”.