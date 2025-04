Russia: stretta su Lesta Studios, l'ex sviluppatore del videogame World of Tanks

La Russia avrebbe iniziato il sequestro dei beni di uno studio che ha manifestato il suo sostegno all'Ucraina dopo l'invasione iniziata nel 2022: a rivelarlo ci pensano documenti giudiziari ripresi dall'agenzia russa RIA, che confermano come il governo si sia appropriato di Lesta Studios, azienda che ha lavorato al videogame World of Tanks, per il sostegno all'Ucrina da parte della precedente proprietaria Wargaming.