Videogiochi: Ue contro i "controller da guerra", nuova proposta per bloccare le vendite in Russia

La manovra tentata dall'Unione Europea, tre anni dopo la scelta dei tre colossi dei videogiochi, sarebbe infatti votata a vietare la vendita di dispositivi da gaming e qualsiasi periferica utilizzata nei videogiochi da parte dei commercianti che spediscono questo materiale in Russia, inclusi i rivenditori di dispositivi da gaming usati. Il nuovo divieto coprirebbe appunto anche periferiche e accessori, non solo le console: "Un eventuale bando comprenderebbe console e controller, joystick per simulatori di volo e altre unità di input in grado di far funzionare droni", riporta il Financial Times.