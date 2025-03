Dalle challenge al dark web, quando la Rete è pericolosa

Uno dei giochi più pericolosi della storia del web è stato il macabro e controverso Blue Whale Challenge, che ha colpito diversi adolescenti in molti Paesi e si è diffuso anche in Italia. Una sfida manipolatoria di 50 giorni che alla fine portava alla morte degli adepti, le regole principali erano la segretezza e la sottomissione. Ma si annoverano anche la Knock Out Challenge, aggredire con un pugno dei passanti scelti per caso cercando di far perdere loro i sensi; il Choking Game, in cui l'unica regola da osservare era provocarsi uno svenimento mediante la compressione della carotide. Fino alla più recente Hanging Challenge, una prova di forza che prevede di legarsi una cintura attorno al collo e resistere per più tempo possibile, con il rischio di perdere i sensi e morire per asfissia.