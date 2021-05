Blue Whale Challenge, ragazza condannata a un anno e mezzo

ansa

Si è chiuso con una condanna a un anno e mezzo, con pena sospesa e non menzione, il processo celebrato davanti al Tribunale di Milano nel quale una ragazza, ora di circa 25 anni, era imputata con le accuse di atti persecutori e violenza privata aggravati, per essersi spacciata per "curatore" nell'ambito della cosiddetta "Blue Whale Challenge". La giovane avrebbe costretto una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo.