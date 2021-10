"Grande Fratello Vip 6", le puntate in pillole

Sesta edizione per la versione per celebrità del primo e più celebri dei reality televisivi. " Grande Fratello Vip 6 " vede alla conduzione di nuovo Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in veste di opinioniste. Se ti sei perso qualche puntata delle precedenti scopri cosa è successo fino a oggi.

PRIMA PUNTATA - Questa terza edizione condotta da Alfonso Signorini prende il via con l'ingresso di 12 dei 20 nuovi concorrenti. Hanno varcato la Porta Rossa, iniziando la loro avventura nella Casa, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Aldo Montano, Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié (considerate un unico concorrente), Amedeo Goria, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti e Ainett Stephens. Le principesse Selassié e Manila Nazzaro sono in nomination ma non andranno al televoto. L'ex Miss Italia viene poi salvata e Jessica, Clarissa e Lulù scelgono Alex Belli che rimane con loro a dormire nella stiva.

SECONDA PUNTATA - I concorrenti si stanno ambientando, ma sono già emerse le prime antipatie e alleanze. Nella seconda puntata il cast della casa si completa. Entrano: Alex Belli, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Andrea Casalino, Davide Silvestri e Samy Youssef. Prime nomination: al televoto vanno Tommaso e Francesca.

TERZA PUNTATA - Serata di emozioni con i racconti di Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Scintille tra Soleil e Gianmaria mentre Amedeo si infuria per le accuse di essere stato invadente con Ainett. In nomination finiscono Tommaso e Davide.

QUARTA PUNTATA - Il primo eliminato di questa edizione è Tommaso Eletti, che dopo un duro confronto con la ex Valentina saluta la Casa e gli inquilini. Intanto negli ultimi giorni ne sono successe delle belle e l'intesa tra la principessa Lulù e Manuel non è certo passata inosservata, così come l'accesa discussione tra gli ex Gianmaria e Soleil. A rischio questa settimana Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana.

QUINTA PUNTATA - In primo piano lo scontro tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che, sui social, si sono stuzzicate durante il weekend. Un altro confronto al vetriolo è quello tra Gianmaria, Soleil e la fidanzata di Antinolfi, Greta. Nessuna eliminazione invece tra i concorrenti in nomination. Miriana è la preferita dal pubblico e lei sceglie Gianmaria, che va così direttamente al televoto e rischia l'eliminazione nella prossima puntata. Con lui al televoto anche Andrea e Nicola.

SESTA PUNTATA - Mentre fuori dalla Casa la storia familiare dei Selassié è al centro del dibattito mediatico nel corso della puntata si cerca di far luce su quanto sta accadendo, il papà di Lucrezia, Jessica e Clarissa è in carcere e c'è chi dice che non siano principesse. A lasciare il reality è Andrea Casalino. Davide, Sami, Nicola e Amedeo finiscono in nomination.

SETTIMA PUNTATA - Dopo gli strascichi della lite tra Ainett e Soleil, abbiamo ascoltato le rivelazioni intime di Giucas Casella e la drammatica storia di Ainett. Davide ha vinto il televoto di venerdì e ha scelto di mandare in nomination Samy, a cui si sono aggiunti Nicola e Amedeo, scelti dai loro coinquilini.

OTTAVA PUNTATA - Nel nuovo appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini tiene banco la tensione sempre più palpabile tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Amedeo Goria riceve la visita di Maria Teresa Ruta. Samy Youssef sconfitto al televoto deve lasciare la casa mentre in nomination vanno Raffaella, Gianmaria e Miriana.

NONA PUNTATA - Alcune storia cominciano a delinearsi e a prendere corpo. Amedeo Goria si è confrontato con la fidanzata Vera Miales per fare chiarezza sulla presunta gravidanza di lei. Miriana è stata la preferita del pubblico al televoto e quindi immune. Ad andare in nomination sono stati Amedeo, Davide e Raffaella.

DECIMA PUNTATA - Dopo un duro faccia a faccia tra Guenda Goria e Vera, la fidanzata di Amedeo, il giornalista viene eliminato e deve uscire. Due grandi ospiti a sorpresa entrano nella Casa per Manuel: i campioni Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Dopo quattro eliminazioni maschili, il Grande Fratello questa settimana ha deciso di mettere a rischio solo le donne. Il gruppo ha deciso di salvare Carmen e Manila, mentre le opinioniste salvano Francesca e le tre sorelle. In nomination vanno Soleil, Sophie e Raffaella.

UNDICESIMA PUNTATA - Dopo le sorprese ad Aldo Montano e Katia Ricciarelli, riflettori su Nicola Pisu che continua un corteggiamento a Miriana Trevisan, e su Sophie Codegoni che deve cercare di sciogliere i suoi dubbi su Gianmaria Antinolfi. Finiscono in nomination in tre: Carmen, Miriana e Raffaella. Chi si salverà venerdì prossimo?