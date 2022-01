"Grande Fratello Vip 6", troppe liti e mancanza di rispetto: Signorini bacchetta i Vipponi

Trentaduesimo appuntamento per " Grande Fratello Vip ". Alfonso Signorini è entrato nella Casa per riprendere duramente i Vipponi che negli ultimi giorni sembravano aver perso il senso del limite del buon senso e del rispetto reciproco, tra insulti e litigate. Nella prossima puntata Delia entrerà nella Casa. Resta aperto fino a lunedì il televoto per Soleil, Nathaly e Carmen mentre Katia, Alessandro, Jessica e Gianmaria saranno immuni.

Si comincia in un modo anomalo, con Alfonso Signorini che entra nella Casa per fare chiarezza dopo le furiose liti degli ultimi giorni e la spaccatura profonda che si è creata tra i concorrenti.

Signorini saluta i Vipponi e subito li rimprovera per i toni eccessivi nei quali lui dice di non ritrovarsi più. Tutto è cominciato nell'ultima puntata, con gravissimi scambi di insulti e accuse che hanno visto Katia, Soleil e Manila da una parte e Miriana, le Selassiè e Nathaly dall'altra. Addirittura si è arrivati al punto di mangiare separati.

Viene poi mostrato un filmato degli ultimi giorni. La spaccatura arriva addirittura al momento di fare la spesa. Le liti si sprecano, tra Katia, Lulù e Nathaly. L'aria è irrespirabile. Al ritorno in studio Valeria dice che tutto ha preso davvero una piega sgradevole e bisognerebbe ripristinare un equilibrio. Signorini fa un lungo elenco di cose di cui si dovrebbero vergognare tutti. Katia chiede scusa per certe frasi dette a Lulù ("Torna a studiare al tuo paese"), ma chiede in cambio rispetto respingendo accuse di razzismo. Lulù ribatte che lei invece si è comportata da razzista perché se lei non avesse avuto origini etiopi non le avrebbe detto quella cosa. Alla fine comunque si scusa.

Nathaly invece rincara: "Katia è una persona cattiva - attacca -, la vedete così ma ogni giorno deve prendersela con qualcuno. Sono convinta sia una persona irrisolta".

LA COMUNICAZIONE - Signorini invita tutti ad andare in giardino per una comunicazione importante, le donne davanti al tappeto rosso, gli uomini subito dietro di loro. Quando tutte sono schierate scatta il freeze e arriva lui. Legge un comunicato del Grande Fratello dove si evidenzia come sia stato superato il limite del buon senso e del rispetto, anche nei riguardi del pubblico a casa. "I toni aggressivi e offensivi che avete usato non fanno onore né a voi che li avete usati né a noi che li abbiamo dovuti ascoltare". Grande Fratello chiede di prendere atto di quanto avvenuto e di recuperare lo spirito di partenza. Finito il freeze Signorini spiega di essere venuto di persona perché voleva vedere in faccia persone che ha scelto personalmente e che adesso non riconosce più e con le quali sembra venuto meno il patto di fiducia. Alfonso insiste su tre parole chiave: accoglienza, rispetto e ascolto. E conclude invitando tutti a farsi un esame di coscienza e nel caso si capisse di non essere più in grado di reggere la cosa, prendere la porta e uscire.

LO SCETTICISMO DELLO STUDIO - Signorini rientra in studio e chiede un parere ad Adriana, Laura e ai concorrenti eliminati. E praticamente tutti sono concordi nel ritenere le scuse fatte solo di facciata e nel vedere ancora molta rabbia tra i Vipponi. La Reggiani è tranchant: "Non capiscono, io squalificherei, inizierei a mandare a casa".

DELIA ENTRA NELLA CASA DEL GF - Si volta pagina e si passa alla vicenda di Alex Belli. Delia ha infatti deciso di entrare nella Casa e Alex dice di non essere stato d'accordo, però spera anche il suo ingresso possa aiutarla a capire determinate dinamiche. Delia comunque non entrerà stasera perché per le misure anti Covid deve affrontare la quarantena. Adesso si trova in passerella e dice di entrare "per raccontare la mia storia".

UN INCONTRO PER MANUEL - Bortuzzo viene convocato in Mistery. Con Alfonso fa un bilancio di questi quattro mesi, poi gli viene mostrata una foto della sua famiglia. Nella foto c'è anche suo fratello Kevin, venuto stasera a trovarlo nella Casa. I due si incontrano in passerella: Manuel è felice di vedere Kevin che commosso gli dice di essere orgoglioso di essere suo fratello. Viene chiamata anche Lulù, che così può conoscere il "cognato"...

UN POKER DI DONNE PER BARU' - Alfonso invita Jessica, Katia, Soleil e Valeria in confessionale. Signorini chiede a tutte loro un parere su Barù. Ne escono solo parole di stima e ammirazione per lui che viene a sua volta convocato in confessionale. A parte tutto però lui appare solo lusingato dalla situazione ma senza un reale interesse verso nessuna delle donne della Casa.

SOPHIE E ALESSANDRO - Nei giorni scorsi la storia tra i due ha preso decisamente un'accelerata. La coppia si è praticamente formata, con Alessandro che ha addirittura chiesto davanti a tutti a Sophie di fidanzarsi. Una dichiarazione fatta per una scommessa persa con Giucas ma anche in fondo non si discosta dalla realtà dei fatti. Il tutto condito dall'ironia di Soleil che li prende un po' in giro per il loro "amore da fazenda".

IL RITORNO DI DAYANE MELLO - La showgirl brasiliana, tra le protagoniste della scorsa stagione, è in passerella in attesa di poter salutare la sua amica del cuore Soleil. La Sorge viene convocata in confessionale dove Alfonso le comunica che tra poco vivrà un bel momento. Dayane entra in giardino dove ripercorre con la memoria l'esperienza passata. Soleil va in giardino, ignara di chi troverà. Tanto che, nonostante il freeze, quando vede Dayane si lascia sfuggire un urlo di sorpresa.

IL CICLONE NATHALY - E' dentro da poche settimane ma la Caldonazzo ha rotto gli equilibri della Casa, discutendo sin da subito prima con Valeria, poi con Carmen e infine con Katia e Manila. La Ricciarelli la definisce "angolosa", Carmen "scopre" che Enzo Paolo Turchi l'aveva invitata al loro matrimonio, Barù dice di non fidarsi. Anche Eva Grimaldi raccolta di uno screzio. Solo Samy viene in suo soccorso.

DELIA, ALEX E SOLEIL - Nei giorni scorsi la Sorge ha avuto un momento di sconforto e Alex ha fatto un tweet di sostegno per lei. Ennesima cosa che non è stata presa bene da Delia che comunque, entrando nella Casa, avrà modo di chiarire tutto con Soleil e capire come stanno le cose.

UN ABBRACCIO PER MIRIANA - Una febbricitante Miriana viene invitata nella nave dell'amore. Lei dice che più passano i giorni e più sente la mancanza di Biagio. Ora possono riabbracciarsi, sebbene attraverso un vetro e dei guanti di plastica. Lui la invita a non abbattersi e a non perdere tempo in discussioni inutili.

VOTAZIONI IMPREVISTE - Alfonso annuncia a Nathaly, Soleil e Carmen che il televoto per loro resterà aperto fino a lunedì dal momento che la puntata di stasera era imprevista. Ma ci sarà comunque una votazione (segreta per gli uomini, palese per le donne) in cui andrà indicato il nome di un concorrente che si desidera rendere immune, e i due più votati lunedì saranno immuni. Iniziano gli uomini che scrivono i loro nomi in una busta. Poi tocca alle donne che invece devono dire pubblicamente le proprie scelte: Carmen vota Valeria & Giacomo, Manila sceglie di dare l'immunità a Katia mentre Lulù vota sua sorella Jessica. Miriana sceglie Jessica nella speranza possa ritrovarsi con Manila. Sophie, ovviamente, vota Alessandro. Katia restituisce il favore a Manila. Jessica sceglie Lulù mentre Nathaly vota per Gianmaria. Chiude Soleil, che vota per Katia. E ora di scoprire i voti degli uomini: Manuel regala l'immunità a Lulù, Giacomo & Valeria votano Katia, Gianmaria sceglie Alessandro che ricambia il favore. Barù nomina Franco, che è l'alter ego di Davide. Giucas vota Katia così come Davide.