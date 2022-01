"Grande Fratello Vip 6", parla l'ex di Miriana Trevisan: "Stavamo insieme e confermo i regali costosi"

Dopo le dichiarazioni di Urtis che ha parlato dei famosi regali tra cui "scarpe da 30mila euro", Miriana ha prima minacciato di lasciare la casa e poi ha annunciato querele.

In realtà tra i due c'è stato anche un chiarimento, ma ora a gettare benzina sul fuoco ci pensa "l'uomo misterioso", il cui nome non è mai stato fatto da Giacomo, che ha deciso di uscire allo scoperto.

L'imprenditore di origini pugliesi Fiusco ha rotto il silenzio e sui social ha tuonato: "Finita la puntata sono stato preso d'assalto con domande e frasi sgradevoli perché in molti sanno che io e Miriana, prima di entrare nella casa, stavamo insieme. E ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha detto solo la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi 'faceva capire' che ne avesse bisogno! Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti".

Fiusco smentisce quindi la Trevisan: "Quindi 5 anni single non mi sembra la verità. E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per realtà delle cose e per non far dire bugie su di me".

E conclude con un post scriptum: "Un esempio? Il social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa. Ricordo che le sante stanno in paradiso".

