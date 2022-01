"Grande Fratello Vip", Eva Grimaldi eliminata

Litigi e confronti sono stati protagonisti del trentunesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini . Laura Freddi ha sostituito Sonia Bruganelli in studio mentre Kabir Bedi è il nuovo concorrente. Nella puntata è stata eliminata Eva Grimaldi e sono finiti in nomination Nathaly , Soleil e Carmen .

La prima novità (annunciata) della prima puntata dell'anno è la presenza di Laura Freddi in studio in sostituzione di Sonia Bruganelli che è in vacanza con la famiglia a Dubai. La showgirl arriva, scherzano: "Gli altri in vacanza e io lavoro. Sono ex di Non è la Rai, ex di Bonolis... ma io sono Laura Freddi".

LO SCONTRO CLARISSA-MIRIANA - Katia ha accusato le principesse di essere viziate e di essere delle "carogne". Lulù: "Mi sono state dette cose peggiori e non abbiamo mai insultato nessuno". Manila interviene spiegando che con Lulù ha chiarito, ma con Jessica no, mentre per quanto riguarda il post di Clarissa, si è sentita ferita. Katia cerca di scusarsi e spiegare: "Da noi sei una carogna non è una cosa cattiva" dicendo che le dispiace ma giustificandosi sul fatto che le sorelle fanno queste cose alle spalle. Clarissa arriva al confronto con Katia e Manila, ma subito scoppia il fuoco della polemica. "Ho visto delle cose tremende. Sei incoerente" iniziando subito a colpire Manila, rivendicando tutte le sue ragioni. Intanto Katia, avendo fin da subito preso le difese di Manila, non intende perdonare l’atto aggressivo di Clarissa, ricordando tutto quello che la Miss ha fatto per tutte e tre le principesse.

INCONTRO TRA EVA E IMMA - Eva Grimaldi arriva in mistery e racconta il suo passato, tra il dramma del seno e quello dell'alcolismo. Poi finalmente l'incontro atteso con la "marita" (come la definisce Eva stessa) Imma Battaglia, che l'aspetta in giardino e le fa una dolce dichiarazione d'amore: "Io ti amo. Chi ti trova, trova un tesoro. Tu mi hai riempito il cuore".

PERICOLOSO TRIANGOLO - Dalla sua entrata, Alessandro ha riscosso un gran seguito tra le donne della Casa. Jessica Selassié è molto interessata a lui, ma il ragazzo ha ammesso che il suo primo pensiero è Sophie. La Codegoni ha ammesso: "Non sono innamorata, ma mi piace tanto" e Alessandro invece è più netto: "Se dovessi restare nella, potrei innamorarmi".

SCONTRO TRA BASCIANO E BELLI - I due si incontrano in passerella per chiarire alcuni screzi che ci sono stati. Pronti, via, Basciano e Belli iniziano subito a litigare insultandosi tra frecciate come "Buffone e ridicolo" e "American Smile".

NEW ENTRY - Kabir Bedi entra nella Casa scortato da Giucas e Katia travestiti da Perla di Labuan e Tigrotto di Mompracen: il protagonista del mitico "Sandokan" è un nuovo concorrente del reality.

IL VERDETTO - Tra Alessandro ed Eva, il pubblico ha deciso che a dover abbondare la Casa è la Grimaldi.

NOMINATION - Gli immuni della settimana sono Katia, Giucas, Manila, Davide e Alessandro. Invece l'immune delle opinioniste è Barù. Via alle nomination palesi con Miriana, Jessica, Manuel, Sophie e Lulù che nominano Soleil, Gianmaria indica Giacomo, mentre Carmen fa il nome di Nathalie. Federica nomina Carmen e Soleil invece Gianmaria. Tocca poi alle nomination segrete. Barù, Davide, Giucas e Katia nominano Nathalie, Alessandro fa il nome di Lulù e Manila quello di Jessica. In nomination vanno Nathaly, Soleil e Carmen.