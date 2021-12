Al "Grande Fratello Vip 6" Soleil Sorge svela un segreto sulle nomination

Le strategie sono all'ordine del giorno nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 ", ma quando si parla di nomination le cose si complicano. I concorrenti non possono infatti mettersi d'accordo sui nomi e ognuno deve votare secondo coscienza. Soleil Sorge , però, a tarda notte ha svelato che Gianmaria Adinolfi e Alessandro Basciano si erano messi d'accordo per votare Eva Grimaldi , ma poi il napoletano ha tradito l'accordo.

"Senti che giochetto che ha fatto... E' andato da Ale (Alessandro Basciano ndr), con cui non aveva un buon rapporto. Sono andati in sauna e hanno deciso di non votarsi, per votare Eva (Grimaldi ndr.)", ha rivelato Soleil a Davide Silvestri, Jessica Selassié e Giacomo Urtis. "Quando è stato il momento di votare Ale ha votato davvero Eva, mentre Gianmaria ha fatto il nome di Ale".

L'imprenditore napoletano ha quindi piazzato una bella coltellata alle spalle del compagno, dopo averlo coinvolto in un giochetto poco pulito. Davide, rimasto a bocca aperta dalla notizia, ammette di aver avuto un colloquio con lui dopo le votazione. Gianmaria aveva cercato il suo consenso per la nomination di Alessandro e l'attore, non conoscendo il retroscena, l'aveva appoggiato in pieno. Alla luce delle rivelazioni di Soleil, l'opinione sull'imprenditore è decisamente cambiata...

