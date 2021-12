"Grande Fratello Vip 6", la crisi di Manila Nazzaro dopo gli attacchi

Durante l'ultima puntata del " Grande Fratello Vip 6 " Manila Nazzaro è stata attaccata duramente da Clarissa Selassié. L'ex compagna di viaggio sui social ha infatti riservato parole al vetriolo per l'ex Miss Italia definendola una "vipera travestita da angioletto". Un voltafaccia che ha gettato nello sconforto la donna. "Ho capito che forse non ho fatto niente" confida con le lacrime agli occhi a Gianmaria Adinolfi.

La dura critica ricevuta in puntata le ha fatto capire che probabilmente in questa esperienza non è riuscita a trasmettere niente di tutto ciò che avrebbe voluto. Gianmaria Adinolfi cerca però di rincuorarla: "Le persone vere hanno capito perfettamente la persona che sei. Io ti voglio bene e per me sei diventata come una sorella qua dentro. Non devi piacere a tutti, solo a quelli a cui vuoi bene".

Manila ha spiegato di non essere arrabbiata ma molto amareggiata per il comportamento delle principesse e di Manuel Bortuzzo, che lei ha sempre sostenuto in questi mesi. A conti fatti nella Casa è riuscita a trovare solo due perone che le hanno dato tutta la forza necessaria per andare avanti: Gianmaria Adinolfi e Aldo Montano.

Qualche ora più tardi, però, arriva il chiarimento con Lulù Selassié. La ragazza, dispiaciuta per quanto accaduto, le chiede scusa e tenta di risolvere la questione. Anche lei non riesce a capire perché la sorella l'abbia attaccata in quel modo e prende le distanze: "Ti chiedo scusa".

Nonostante Manila Nazzaro ci sia rimasta male per quanto accaduto, accetta le scuse e tra le due sembra essere tornato nuovamente il sereno. Si saranno davvero chiarite una volta per tutte?

