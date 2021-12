"Grande Fratello Vip 6", un Natale di baci per Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " la giornata di Natale è stata caratterizzata dai videomessaggi dei propri cari per i vipponi. Qualcuno però non lo ha preso bene. Come Biagio, che dal mancato messaggio della fidanzata e da alcune parole della sorella, intuisce di essere ormai single. D'Anelli però si sfoga con Miriana e i due ritrovano il feeling perso, con tanto di baci...

Quello del videomessaggio è stato un momento di commozione e felicità per tutti. O meglio... quasi tutti. Dopo aver sentito le parole di sua sorella, infatti, Biagio inizia a riflettere e a parlarne con Miriana. "Ama, ridi e gioca" è stato questo il consiglio che gli è stato dato. "Se mi dice così vuol dire che da oggi sono single” afferma l’opinionista, il quale ha iniziato subito a pensare che questa affermazione portasse con sé un messaggio ben preciso: il fatto che all'esterno non ci sia più nessuno ad aspettarlo.

La discussione con Miriana prosegue nella stanza arancione. "Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto" le dice l'opinionista che, pur essendoci rimasto male per non aver ricevuto un messaggio da parte della sua fidanzata, continua a pensare di aver tenuto sempre un comportamento corretto. "Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione" aggiunge.



Tra una chiacchiera e l’altra, tra i due sembra tornare il sereno infatti Miriana e Biagio, dopo essersi stretti in un affettuoso abbraccio, iniziano a scambiarsi dei baci. "Se esco io, ti aspetto fuori; se esci tu, aspettami fuori" dice l’opinionista che, in vista della loro eventuale eliminazione e vista la loro attuale complicità, ammette che vorrebbe vivere la showgirl all’esterno della Casa.





