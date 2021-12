"Grande Fratello Vip 6", Biagio "scarica" Miriana e punta Nathaly: "Da ora mi ritengo libero"

Subito dopo cena, i vipponi della Casa hanno animato la serata scatenandosi a ritmo di musica e trasformando il giardino in una pista da ballo. Ed è qui che l'avvicinamento tra D'Anelli e la Caldonazzo si è fatto più stretto. Complice una canzone di Michael Jackson, che li ha portati a sfiorarsi più volte.

Un'esibizione che non è affatto passata inosservata agli occhi degli altri inquilini della Casa, soprattutto a quelli di Miriana, arrivata in giardino nel momento "topico". E Giucas ed Eva, che dai gradini della piscina hanno assistito a tutta la scena, la mettono in guardia sull'opinionista... E non hanno tutti i torti. Poco dopo, infatti, Biagio si ferma un attimo a riflettere ancora una volta sul suo rapporto con Miriana e ne parla con Federica. "Da questo momento mi ritengo libero e faccio quello che mi va" dice lui accusando la Trevisan di aver messo un muro tra loro due e affermando di non aver più voglia di starle ancora dietro dopo aver visto questo atteggiamento.

