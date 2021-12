"Grande Fratello Vip", Alessandro conteso da Sophie e Jessica: sono scintille

Sophie spiega all'amica che le attenzioni e il tempo che trascorre con il nuovo arrivato non sono diversi da quanto fa con tutti gli altri inquilini della Casa: "Se ci fosse stato qualcosa te l’avrei detto". Poco dopo, le due tornano sull’argomento e tra loro nasce un breve diverbio.

Sophie, preoccupata dell’interesse di Jessica per Alessandro, racconta di non avere intenzione di intraprendere con lui una conoscenza più approfondita ed è pronta a tirarsi indietro per non ferire la sua amica: "Le uniche cose che devo guardare sono la tranquillità di Gianmaria e la tua". “Basta, per me è finito così” conclude Jessica visibilmente infastidita dalla questione.

IL CHIARIMENTO - Manila, in vesti di mediatrice, sprona Sophie a chiarire con Jessica. La principessa esprime la sua delusione per non aver ricevuto massima chiarezza da lei che reputa una cara amica e le esterna ciò che pensa: "Pensavo di avere strada libera, ti dico la sincera verità". Sophie, molto dispiaciuta dall’incomprensione del suo gesto, ammette di non sapere per cosa debba scusarsi, ritenendo di non aver mai fatto un passo avanti verso Alessandro, proprio per rispetto della loro amicizia: "Faccio fatica a dirti a te perché non lo so neanche io".

Poco dopo Sophie, resasi conto della situazione, ammette quale potrebbe essere stato il suo errore, riconoscendo le scuse che le deve: "Non mi verrebbe in mente di mentirti, e ti chiedo scusa ma non me ne sono neanche accorta". "Sei libera di fare come vuoi", dice Jessica gettando la spugna senza ribattere troppo. Ma in seguito confessa di sentirsi sola e di non trovare più un posto per lei nella Casa: è proprio per questo che la sua reazione è risultata così esplosiva. "Mi sono stufata ad essere felice per gli altri", ammette.

TI POTREBBE INTERESSARE: