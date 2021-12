"Grande Fratello Vip", scontro tra Signorini e la Bruganelli... e lei lascia lo studio

Incomprensioni e duro scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli durante la diretta della 29esima puntata del "Grande Fratello Vip". Tema della discussione, sfociata poi in litigio, ancora una volta la vicenda Alex Belli-Soleil Sorge. Il conduttore ha chiesto un parere all'opinionista, che si è sempre schierata a favore dell'influencer, ma è intervenuto anche l'attore ed è subito scoppiato il caos. Signorini ha dovuto quindi ristabilire la calma zittendo i presenti, Bruganelli compresa: "Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare". Una frase che a Sonia non è andata giù, al punto da alzarsi dalla sua poltrona e abbandonare lo studio.



"Mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare", risponde la Bruganelli a Signorini, aggiungendo, prima di lasciare la poltrona: "Se non posso esprimermi...".

Assente per quasi un'ora l'opinionista è poi tornata in studio dove il conduttore l'ha nuovamente interpellata su un altro tema, Nathalie Caldonazzo: "Mi ridai la parola?", ha quindi domandato lei ironicamente: "Povera, le ho tolto la parola", ha risposto con altrettanta ironia Signorini. "Non è il fatto di avermi tolto la parola, bensì il modo con cui lo hai fatto".