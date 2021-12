"Grande Fratello Vip 6": faccia a faccia Alex-Soleil, in nomination Miriana, Giacomo & Valeria e Biagio

Atmosfera natalizia nello studio del Grande Fratello. Alfonso annuncia i due nuovi concorrenti e poi si collega con la truppa dei nominati, tutti schierati davanti alla Porta rossa. Una volta entrati nella Casa il primo argomento è lo spettacolo di Natale, che ha creato più di un malumore. Tra Valeria, Carmen e Katia i momenti di frizione per avere un ruolo di primo piano, sono stati diversi ma tutto sempre appianato in vista dello show da interpretare questa sera.

ALEX, SOLEIL E... WENDY NELLA CASA - La mamma di Soleil è pronta ad affrontare la figlia e anche Alex. Si parte dall'incontro tra Belli e Soleil della scorsa puntata. Un incontro partito bene e finito malissimo. Nei giorni seguenti Soleil è sembrata essere più sicura di se stessa. "Il suo modo di essere non mi è piaciuto alla fine" dice lei parlando di Alex. Nel filmato si vedono anche momenti dei due sotto le coperte che molti hanno interpretato in un certo modo ma, a domanda diretta di Signorini, Soleil risponde senza tentennamenti: "Io e Alex non abbiamo mai fatto l'amore". Viene mostrato a Soleil un estratto della partecipazione di Alex e Delia a "Verissimo". Delia ha detto parole molto dure e Soleil reagisce in maniera sprezzante. "Comprendo lei come donna ferita - dice Soleil -, non comprendo come tu da amico possa continuare a farla andare in giro a dire certe cose di me".

IL FACCIA A FACCIA TRA WENDY E ALEX - Alex viene invitato a uscire dallo studio per incontrare la mamma di Soleil che nei giorni scorsi lo ha attaccato duramente, dicendo che lui e Delia avevano programmato il loro show sin dall'inizio. Nel frattempo però Wendy incontra Soleil, che esce su indicazione di Alfonso e pensava di incontrare Alex o Delia. Invece c'è sua mamma. A Soleil viene mostrata l'affermazione su Alex e Delia e lei si dice d'accordo. E arriva anche Alex. L'incontro inizia in modo cordiale, con Wendy che dice all'attore di trovarlo "molto più bello che in televisione". Alex si assume tutte le responsabilità, difende Delia anche se Soleil insiste nel dire che lei dovrebbe smettere di andare in giro a dire certe cose. Belli continua a negare di star facendo teatrini in giro, mentre Soleil resta sulla sua posizione e lo invita a smettere.

BARU' ENTRA NELLA CASA - Il primo dei nuovi ingressi è nella nave dell'amore (spaparanzato sul letto). Per lui è pronta subito una sfida gourmet: avrà a disposizione cinque donne della Casa che dovrà conquistare prendendole per la gola. Così inizia a sfornellare per preparare la cena.

IL CHRISTMAS SHOW - E' il momento dello show dei Vipponi, già schierati in passerella. Dopo un coro introduttivo, con Katia che tenta di tenere in piedi la situazione un po' precaria, parte il balletto delle ragazze. Finito lo show Aldo saluta tutti i suoi ex compagni. In un filmato ripercorre la sua avventura nella Casa e dedica un pensiero a tutti quelli con cui ha stretto i legami più forti, da Manuel a Katia e Gianmaria.

SCINTILLE TRA ALDO E ALEX - Dopo le cose belle si deve passare a quelle meno belle. Viene mostrata una storia Instagram di Montano in cui definisce Belli un egocentrico e commenta molto duramente il suo comportamento con Delia e Soleil. Di contro Alex ha fatto un post ribadendo che lo ha costretto a uscire allo scoperto, mostrando la sua vera natura. E così, in studio, la pace armata tra i due salta e ripartono tutte le accuse della maxi lite di un paio di mesi fa, al punto che i due vengono quasi a contatto fisico.

MIRIANA E BIAGIO, UNA STORIA COMPLICATA - Tra Miriana e Biagio il rapporto si è fatto sempre più stretto in queste settimane. I due sono sempre vicini e spesso anche il contatto fisico si fa stretto. Ma allo stesso tempo alla Trevisan sono arrivati messaggi contradditorii, inviti a stare in guardia... C'è quel dettaglio che Biagio è impegnato... ma lui sottolinea come sia una situazione complicata, lui e la fidanzata vivono in nazioni diverse e lui comunque sta valutando un po' di cose.

ARRIVA NATHALIE - Secondo nuovo ingresso della serata: Nathalie Caldonazzo. Reduce dall'Isola dei famosi e da Temptation Island assicura di essere "carica, piena di cose da dire e da fare". Lei assicura di non voler "rubare gli uomini alle ragazze che sono dentro la casa da tre mesi", ma da single, "se entrasse qualcuno un po' più grandicello...". Intanto Nathalie si presta a fare uno scherzo a Giucas Casella, fingendo di essere una sua ex. Lo incontra in Mistery Room ma lui è spaesato, non ricorda... Provano a fargli credere che si tratti di Patty Pravo ma lui non ci casca. Faticosamente la Caldonazzo si svela e alla fine Giucas, dopo aver millantato di avere avuto con lei una mezza storia, la porta in salone.

MANUEL INCONTRA IL PADRE - Bortuzzo viene invitato ad andare in giardino dove lo aspetta una persona che vuole parlargli. Scatta il freeze ed entra suo padre. E' un incontro affettuoso ma composto. Il padre fa i complimenti a Manuel per come si sta comportando e lo invita ad andare avanti così. Dice di essere venuto per dargli una spinta di energia.

IL BEL BASCIANO CONTESO - Da quando è entrato, ad Alessandro non sono mancate le attenzioni. In particolare quelle di Sophie e di Soleil. In particolare Sophie, da quando è arrivato Basciano, sembra essersi staccata da Gianmaria, che bacia sempre più raramente. Alfonso invita il ragazzo a dire chi gli piace di più. Lui dice che entrambe sono belle ragazze ma al momento nessuna delle due sembra predisposta... "e forse nemmeno io" aggiunge.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO - E' l'ora di scoprire chi sia il più amato e votato dal pubblico. Ed è Lulù. Così la ragazza, oltre a essere immune dovrà scegliere chi condannare al televoto per l'eliminazione di lunedì prossimo. Alfonso chiede a Lulù il primo vip da salvare, è lei sceglie "il mio amore", Manuel. Poi Miriana, Carmen. Rimangono: Gianmaria, Giacomo, Valeria e Biagio e Lulù condanna quest'ultimo.

L'INVITO DI BARU' - Alfonso annuncia che un secondo nuovo concorrente si appresta a entrare. Un uomo misterioso che ha invitato cinque di loro a cena nella nave dell'amore: Katia, Valeria, Miriana, Nathalie e Sophie. Dopo un breve filmato introduttivo Barù entra in sala.

LE NOMINATION - Gli immuni della casa questa settimana sono Katia, Sophie e Jessica. Sonia e Adriana scelgono invece Carmen. A loro si aggiunge ovviamente Lulù, votata dal pubblico. Si passa alle nomination palesi: Biagio nomina Manila, mentre la Nazzaro nomina Giucas. Davide fa il nome di Giacomo e Valeria, Manuel nomina Miriana. Giucas sceglie Gianmaria. Giacomo e Valeria fanno il nome di Miriana. La coppia incassa la nomination di Gianmaria, mentre Miriana sceglie Soleil. Proprio la Sorge chiude il giro, ricambiando la nomination alla Trevisan.

LO SHOW DEI VIPPONI - Adesso tocca ai maschi della Casa esibirsi nello show natalizio. La loro esibizione in playback riscuote comunque applausi.

LE NOMINATION SEGRETE - Si comincia con Katia che nomina Miriana. Sophie fa il nome di Davide. Jessica sceglie Valeria e Giacomo. Anche Lulù punta su Davide. Chiude Carmen che nomina Gianmaria.