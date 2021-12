"Grande Fratello Vip", Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sempre più vicini

Nonostante l'atmosfera pesante che si è creata a causa di varie dinamiche lungo la settimana, al "Grande Fratello Vip" , i concorrenti hanno accantonato ogni malumore e si sono lasciati andare in balli scatenati in giardino. Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli , sempre più complici, sembrano cercarsi spesso tra gli altri compagni d’avventura per poter ballare insieme, scambiandosi anche qualche dolce abbraccio. I due, allontanatisi dagli altri, riflettono sul loro rapporto e sulla complicità che riusciti a trovare. "Io non mi aspettavo che fossi così, sembra che ti conosco da una vita, sembra come se fossi fidanzato con te da tanto tempo. È strana come cosa, è illogica", le dice lui.

Biagio cerca di far capire a Miriana che poche volte nella vita è riuscito a instaurare un rapporto così particolare, soprattutto in così poco tempo. Anche la showgirl condivide la sua idea e dice di aver trovato in lui una persona capace di strapparle sempre un sorriso, ma aggiunge: "Se mi tiro indietro è per non rompere sistemi. Per amore di me stessa, non mi metto in uno stato di attesa. Non attendo, ma rispetto".

Allora l’opinionista le assicura che cercherà di cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Intanto i due, occhi negli occhi, lasciano trapelare tutto l’interesse reciproco e ammettono di apprezzare la presenza l’uno dell’altra dentro la Casa. "Ogni giorno che passo qui è bello perché ti vivo in tante cose, ridiamo come due bambini, ti vivo che ti arrabbi, discutiamo, giochiamo… è bello", conclude lui.

Nel frattempo, gli altri concorrenti osservano i due a distanza. Giacomo, molto legato all’opinionista, sembra far trapelare un po' di gelosia, sentendosi quasi messo da parte dal suo amico. "Lei è furba. È lui che si avvicina a lui" dice. Per Urtis solo Miriana proverebbe attrazione nei confronti dell’opinionista poiché, conoscendo quest’ultimo da più tempo, è convinto che non abbia interesse verso la showgirl: "“Le piace, ma per giocare" aggiunge. "Magari lei piace anche a lui" commenta Jessica che spiega di aver visto i due coinquilini dormire abbracciati durante la notte.

