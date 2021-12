"Grande Fratello Vip", tensione fuori dalla Casa tra Alex Belli e Delia Duran: accesa lite in treno

Nelle ultime settimane Alex Belli è rimasto sotto i riflettori per il triangolo amoroso con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran . Nell'ultima puntata del " Grande Fratello Vip " l'attore è stato squalificato e nello studio del reality ha dichiarato che avrebbe fatto di tutto per ricongiungersi con la moglie. Non tutto però sembra risolto lontano dalle luci di Cinecittà. Secondo quanto riporta Novella 2000, la coppia è stata pizzicata in treno e durante una lite accesa lei si sarebbe anche tolta la fede dal dito...

Secondo il settimanale, Alex e Delia sarebbero saliti a bordo del treno alla stazione di Bologna diretti a Milano. Se inizialmente sembrava che tutto fosse tranquillo, la tensione è salita alle stelle durante il viaggio. E la modella, furiosa con il marito, avrebbe affermato: "Non me ne frega un c***o, tre mesi di questa str***ata", lanciando l'anello sul tavolino di fronte a lei.

Durante un'intervista sempre a Novella 2000 Delia Duran ha rivelato: "Io vedo il nostro sentimento gettato in piazza, umiliato, e che dire di quelle scene sotto le coperte? Dove qualcosa c’è stato, tra lui e Soleil, io che le vedevo da casa e lui sapeva". E ha spiegato cosa sarebbe successo quando avrebbe visto il marito fuori dalla Casa: "Mi deve dare spiegazioni, ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?".

