"Grande Fratello Vip: Maria Monsè eliminata, Alex Belli abbandona la Casa

Ventisettesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" , il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Resa dei conti vis a vis tra Alex Belli e Delia Duran . L’attore ha finalmente un colloquio chiarificatore con la moglie e lascia la Casa con lei. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Manuel, Katia, Lulù , Miriana e Gianmaria hanno intanto comunicato di voler restare nella Casa. Francesca Cipriani ha deciso invece di uscire per motivi di salute. Il televoto ha decretato che ad abbandonare la Casa tra i vip in nomination, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni è Maria.

Delia

Signorini accoglie in studio Delia Duran e le mostra il video in cui Alex Belli bacia appassionatamente Soleil Sorge, poi le chiede che cosa abbia deciso e lei risponde che vuole finire la sua storia con Alex: "Ero in treno quando ho visto la scena del bacio e non volevo più venire. Gli ho detto in mille modi di portarmi rispetto e non l'ha fatto ho deciso di chiudere la nostra storia".

Il conduttore si collega poi con la Casa e annuncia che questa sera chiederà ad alcuni dei vip se vogliono restare o andare via. Una parte di loro darà la risposta il prossimo venerdì.

Quindi ecco una clip sui regali e i messaggi natalizi mandati nella Casa, anticipatamente, dai parenti e dagli amici dei vip.

Alex

A tutti è arrivato qualcosa tranne che ad Alex. "Ho tre fratelli", dice Belli: "Mi aspettavo almeno un messaggio, anche perché avevo bisogno di un po' di incoraggiamento". Signorini manda quindi in onda la clip con la furia dell'attore che picchia contro la porta fuori di sé.

Alla domanda su che cosa voglia fare arrivati a questo punto Alex risponde di voler tornare alla sua vita "che sta andando a rotoli, quella che sta fuori di qui" e aggiunge: "Quella che abbiamo costruito con Soleil è vera ed è bellissima, ma è qui dentro, non so dove stiamo andando".





Il verdetto del televoto

Tra Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, il pubblico salva Miriana, Gianmaria, Francesca, Carmen e Sophie. A dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è Maria.





Lulù e Manuel

Signorini invita Lulù e Manuel nella love boat e poi mostra una clip in cui Bortuzzo finalmente confessa il suo amore per la principessa Selassiè: "Le emozioni che mi fa provare sono troppo forti per non essere vissute".





Tutti contro Maria Monsé

Tra le più nominate da tutti c'è Maria Monsè ed è per questo che Signorini le chiede in cosa pensa di aver sbagliato per essere così mal vista da tutti. Lei risponde: "Io ho sbagliato perché ho voluto dire la verità" e definisce le donne della Casa (tranne Soleil) un gruppo di vipere con Lulù che è la più falsa".

Jessica si difende e afferma: "Io sono vera dal primo dal primo giorno. Io Maria l'ho accolta dal giorno 1..." e rivanga la questione del cambio letto. Anche Sophie l'accusa di essersi resa "nominabile da tutti": E' tutta la casa che l'ha votata, io mi farei una domanda, lei sì le cose le dice ma dietro le spalle":

Valeria Marini cerca di prendere una posizione diplomatica: "Maria è molto sensibile ed ha avuto delle reazioni esagerate, non si parla di vipere perché non lo sono. Si parla di incompatibilità caratteriale".

Mentre Soleil la difende a spada tratta e ribadisce come le donne della Casa siano vipere: "Strisciano come sempre e poi vanno nel loro covo a sparlare in un modo squallido".

Katia e i fiori d'arancio

Signorini svela la chicca della serata: "La Ricciarelli avrebbe confessato a Carmen e Soleil di volersi sposare. Entrambe confermano e Soleil dice: "Mi ha detto che è innamorata di una persona". Quindi il conduttore manda una clip su Katia e le chiede se sia davvero desiderosa di convolare nuovamente a nozze e da quanto conosca il misterioso uomo da sposare. La Ricciarelli confessa di conoscerlo da tempo e di averlo incontrato in Puglia: "Sono stanca voglio sposarmi con il vestito bianco. Giorno dopo giorno questa persona che è molto intelligente e colta mi ha conquistata. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita e io non ho detto niente. Non è sicuramente passione, ma è molto più alta, grazie al periodo che ho vissuto qui dentro ho capito un sacco di cose. Mi fa paura adesso dire che resterò da sola, io so che questa persona c'è e questo mi fa stare serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e spero di non sbagliare ancora. Abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita".





La decisione dei Vip, chi resta, chi vuole andare via

Signorini chiede ad alcuni Vip che decisione abbiano preso in merito al restare nella Casa o andarsene. Manuel, Katia, Lulù, Miriana, Gianmaria, Carmen e Giucas vogliono restare. Francesca Cipriani invece ha deciso di uscire per motivi di salute. Katia la saluta e le dice: "Ci vediamo al matrimonio".





Alex, Soleil e Delia: è tempo di chiarimenti

Prima del confronto vero e proprio tra Delia e il marito, Signorini chiede ad Alex la sua verità su Soleil e lui dice: "Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c'è un però ... Lei ha un uomo io ho una moglie, non vogliamo dirci addio, bensì un arrivederci e quando usciremo e torneremo alle nostre vite non dobbiamo perderci...". Signorini manda però una clip che racconta la furiosa lite tra i due, conclusasi poi con il bacio passionale di Soleil, costruito ad hoc, prima di scaricarlo. Alex si irrita, prende la giacca, minacciando l’ennesimo abbandono andando ad aprire la porta rossa: “Non ce la faccio più”. Il conduttore lo blocca: “Aspetta che c’è un altro incontro per te”.

Mandato in giardino da Signorini Belli incontra Delia, che gli comunica la sua decisione di finire la sua storia con lui, definisce Soleil una manipolatrice e gli dice che è caduto in una trappola e che le ha mancato di rispetto: "Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonato, ma quando ero in treno ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Avresti dovuto dire "preferisco Delia e il suo amore" (...) Io me ne vado, tu non mi meriti, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai".

Belli che è in freeze corre da lei per fermarla e le dice che vuole uscire, le chiede scusa e le giura che vuole tornare alla sua vita. Non avendo rispettato le regole della distanza Alex è ufficialmente fuori dalla Casa perché i vip della Casa sono in quarantena forzata.

Rispetto a quello che Alex dice sulle sue ripetute e "sincere" intenzioni di andarsene, sia Signorini sia le opinioniste sono d'accordo con Delia, che gli rimprovera: "Quante volte sei andato alla porta rossa e poi sei tornato indietro? Vuoi uscire? Esci, dimostramelo. Sono stufa...". Lui si difende affermando che la porta rossa era chiusa, ma Signorini ribatte: "Quella rossa è chiusa, ma ce ne sono tante altre aperte...".

Alla domanda se Delia abbia intenzione di cedere e di riprendersi Alex, lei risponde: "Dobbiamo parlarne fuori".

Dal canto suo Soleil è ferma sulla sua posizione: "Ad essere innamorato è lui, io sono quella che lo ha sempre frenato e ora lui butta tutto su di me. Il problema non è quello che è successo sotto le coperte, ma il tuo dubbio sul tuo matrimonio e quello che mi hai detto a meno che non fossero una marea di stronzate... 5 minuti fa mi hai detto che stavi valutando altro. Tua moglie dovrebbe preoccuparsi di questo...".

Nè Soleil né Delia vogliono incontrarsi però e alla fine Alex va via con Delia.

Soleil è profondamente triste e amareggiata, anche perché è convinta di non essere amata nella Casa: Sophie, Katia e Giucas cercano di consolarla.





Tutti contro Alex

Signorini annuncia che non ci saranno nomination. In studio intanto tutti ce l'hanno con Alex Belli, da Samy e Joe Squillo. Per tutti è falso e teatrale. La Volpe dice: "Tu sei pronto per Elisa di Rivombrosa". Lui si difende "giurando che Delia è sempre stata la donna della sua vita, ma che la "connessione con Soleil è stata incredibile sin dall'inizio e poi è scappata di mano. "Anche Soleil è innamorata di me" dice e aggiunge: "mi fa male quando mette in dubbio quello che siamo stati", e sul bacio dice: "Quando ci siamo dati il bacio eravamo davvero arrabbiati, era una trappola".