"Grande Fratello Vip 6", prima il bacio della passione e poi la lite: guerra e pace tra Alex Belli e Soleil Sorge

Era quello che tutti si aspettavano, fuori e dentro la Casa del " Grande Fratello Vip ". E alla fine è arrivato. Dopo timidi baci a stampo e coccole sotto le lenzuola, Alex Belli e Soleil Sorge fanno sul serio e non si nascondono più. In giardino, davanti a tutti gli altri inquilini, a favore di telecamera, tra l'attore e l'influencer scocca il bacio della passione . Subito dopo però è di nuovo incomprensione: al centro dello scontro c'è la decisione di Alex di uscire.

In realtà Soleil aveva l'intenzione di provocarlo. Ed esplode il caos. "Lo senti questo? Uhm? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi", attacca la Sorge. "Sei una testa di c...o lo sai?", replica imbufalito Alex.

Solei lo accusa infatti di non essere stato chiaro fino in fondo con lei sulla decisione di ritirarsi e di averglielo comunicato solo all’ultimo dopo averne parlato con gli autori. "Cerca di comprendermi, ho tanti problemi... Pensi che io sia felice ad uscire? Pensi che io stia bene a non vederti?Non sto giocando con nessuno", si giustifica l'attore.

Ma Soleil non è soddisfatta: "Hai sempre giocato con me, pensavo di poterti credere, ma non sei stato sincero con me, e le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie ed alla tua vita, addio...".

"Sei una donna insensibile - continua Belli - non hai capito nulla di quello che sono. Non hai la minima considerazione di ciò che una persona ha dentro il proprio cuore. Fai vedere la stronza che sei, tira fuori la stronzaggine che hai dentro anche con le persone che ti vogliono bene, io ti ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei? Sei solo una stronza! Sei una bambina con un cuore pazzesco ma fai vedere solo che sei una stronza". Così Solei lo congeda: "Sei un fake".

