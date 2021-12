"Grande Fratello Vip", Alex Belli: "O esco o chiamo Delia per dirle che è finita"

A seguito della notizia inerente il prolungamento del "Grande Fratello Vip" e dopo aver visto le immagini che ritraevano sua moglie Delia tra le braccia di un altro uomo, Alex Belli sembra essere molto pensiero su ciò che realmente sarebbe giusto fare. Se da una parte l’attore sembra convinto di voler proseguire il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia dall’altra, invece, nutre qualche dubbio, soprattutto per la situazione che si è venuta a creare con sua moglie. Alex, a quanto pare, parlandone con Soleil subito dopo la puntata, dice di aver valutato due possibili alternative: “O esco e vado a sistemare le cose, oppure chiamo Delia per dirle che la nostra storia è finita”.

Il VIP, inoltre, ci tiene a precisare ancora una volta che ciò che è accaduto nella Casa con l’influencer -a suo parere- è qualcosa di vero e, come tale, i due non devono sentirsi affatto in colpa per il bene che reciprocamente nutrono. “È molto forte quello che provo per te, ma è molto forte anche quello ce provo per Delia” aggiunge.

Non comprendendo affatto il comportamento che attualmente sua moglie sta assumendo, Alex continua a farsi mille domande senza trovare alcuna risposta. Ascoltando il suo ragionamento, però, Soleil sembra quasi infastidita e afferma: “Se vuoi posso esserci per te ma, se vuoi dare dei messaggi alle persone, vallo a fare altrove" facendo capire all’attore che, se davvero ci tiene a chiarire determinate cose con sua moglie, sarebbe preferibile discuterne direttamente con lei evitando di fare dei discorsi contenenti dei messaggi indirizzati a terzi.

Mentre gli altri concorrenti decidono di cenare tutti quasi tutti insieme, Alex e Solei si mettono in disparte e i due intraprendono nuovamente lo stesso discorso che oscilla tra Delia, il triangolo amoroso che si è venuto a creare e la permanenza all’interno della Casa.

L’unico ad avere dubbi su ciò che è meglio fare non è di certo l’attore; anche Soleil, a quanto pare, è incerta su quale possa essere la decisione giusta da prendere, in quanto ha molta paura su ciò che potrebbe accadere da questo momento in poi all’interno della Casa.

Tra i mille dubbi e le numerose perplessità, la domanda che i due si pongono è la stesa: “Questa è la direzione che io volevo prendere quando ho iniziato questo programma?”. I VIP, dunque, pare abbiano molti dubbi sul da farsi in quanto non sanno se, continuando questa esperienza, riescano a trasmettere davvero ciò che si erano prefissati prima di entrare nella Casa.

“Tu devi continuare a fare questo percorso anche senza di me” dice Alex che invita l’influencer a proseguire questa avventura anche con una eventuale sua assenza per mostrare chi è realmente.

Quale decisione prenderà Soleil e quale, invece, Alex? Valutando tutti gli avvenimenti di questo triangolo amoroso, l’attore riuscirà a fare la scelta giusta?