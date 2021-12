"GF Vip", Alex Belli commenta le foto di Delia Duran: "Sono finte"

Neppure la vista della moglie che bacia un altro è servita a fare ingelosire Alex Belli. Durante la 26esima puntata del "Grande Fratello Vip", infatti, all'attore vengono mostrate alcuni scatti di Delia Duran paparazzata in un ristorante mentre bacia un uomo. "Sono finti, serve ben altro per farmi ingelisori" è il commento a caldo dell'attore che non cede a quelle che crede siano solo delle provocazioni da parte della moglie.

"Si è rifiutata di venire nella Casa per un confronto", fa sapere il conduttore Alfonso Signorini. "Questa cosa mi fa arrabbiare io vorrei solo che venisse qui, almeno per un'ora", replica Alex Belli che continua a coltivare un'amicizia molto ambigua con Soleil Sorge, motivo per il quale Delia sarebbe contrariata con il marito.