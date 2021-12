"Grande Fratello Vip": Soleil Sorge in lacrime dopo l'uscita di Alex Belli

Nell'ultima puntata di "Grande Fratello Vip" , Alex Belli è stato costretto ad abbandonare la Casa per aver infranto il regolamento (non ha rispettato il distanziamento durante l'incontro con la moglie Delia Duran). Un addio pesante per tutti, ma in particolar modo per Soleil Sorge che in giardino si lascia andare a un pianto liberatorio.

La fine del sogno d'amore tra Alex Belli e Soleil Sorge si è infranto e ora la bella influencer deve raccogliere i cocci. Tutti si stringono intorno a lei, ma la fine della coppia non è stato vissuto da tutti nello stesso modo.

Jessica Selassié crede nella buona fede di Soleil e pensa che la situazione le sia sfuggita di mano: "Secondo me Sole in quel modo di giocare si era anche affezionata". Per Carmen Russo il punto della questione è la leggerezza dell'attore: "Doveva avere chiaro che se si comporta così con la moglie figuriamoci con un'amica".

Anche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan analizzano i vari punti di vista della situazione. "Non è neanche giusto dire che Alex ha tutte le colpe, le cose si fanno sempre in due", dichiara l’ex Miss Italia. Secondo la donna, tuttavia, la situazione è stata causata principalmente dall'attore: "Lui avrebbe dovuto fermarsi prima". "Non c'è una vittima e se c’è è Delia", replica Miriana Trevisan, rimanendo della sua idea circa il vittimismo di Soleil.

Gianmaria Adinolfi e Davide Silvestri a bordo piscina parlano dell'accaduto e l'attore ammette che la situazione in camera era diventata pesante. Dormire insieme alla coppia lo metteva infatti a disagio: "C'era una tensione in stanza, mi sentivo quasi in imbarazzo. Era diventata pesante". L'addio di Alex Belli è stato qindi una liberazione per lui e Gianmaria confessa di aver apprezzato il suo gesto: "Lo ha fatto senza tentennare, quella è la cosa che mi è piaciuta di più.

