"Grande Fratello Vip", Soleil Sorge fa allontanare Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

Al "Grande Fratello Vip" la fine della love story tra Soleil Sorge e Alex Belli sta influenzando a cascata tutti gli equilibri della Casa. Nel vortice sono caduti anche Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, che durante una chiacchierata in magazzino hanno scoperto di aver punti di vista opposti. "Lei è libera, può fare quello che vuole", dice l'opinionista. La showgirl però non è d'accordo: "Io non andrei mai da un uomo sposato".

Biagio D'Anelli sottolinea che, dopo dei bei momenti passati insieme, se l'attore decidesse di ritornare dalla sua fidanzata, lei ci rimarrebbe male. A suo dire, infatti, sarebbe Alex Belli ad averla illusa.

Per Miriana Trevisan, però, non è giusto che lui punti il dito contro una persona sulla base di ciò che ha visto in poche settimane. Avendo vissuto tre mesi insieme a loro, lei è riuscita a cogliere più sfaccettature: "È indifendibile quanto accaduto, ma per me la responsabilità è di tutti e due. Ha giocato anche lei non ti preoccupare".

Dopo la discussione i due Vip passano un po' di tempo divisi, ma alla fine Miriana lo va a cercare. "Mi fa piacere che tu sia venuta qui", ammette Biagio che però non dimentica la divergenza di opinioni. Tra il serio e lo scherzoso avvisa infatti la showgirl: "Da domani basta abbracci, coccole… vedrai!".

