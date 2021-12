"Grande Fratello Vip 6": eliminato Biagio, la storia con Miriana deve interrompersi

Trentesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show condotto da Alfonso Signorini . Kabir Bedi, nuovo concorrente che entrerà settimana prossima, si collega con alcuni Vipponi. Le sorelle Selassiè incontrano il fratello. Biagio viene eliminato al televoto e lascia la Casa, per la tristezza di Miriana con cui aveva appena stretto il rapporto. Nuovo scontro tra Alex e Soleil. In nomination vanno Alessandro, Barù, Eva e Federica.

La puntata ha inizio con Alfonso che presenta le due opinioniste e preannuncia gli argomenti della serata. Si collega poi con Kabir Bedi, nuovo concorrente attualmente in albergo per fare la quarantena prima di entrare nella Casa lunedì prossimo.

Si passa poi al riassunto dei giorni di Natale con una clip che mostra i momenti salienti. Momenti di gioia, momenti di commozione, soprattutto per i regali arrivati ai vipponi dai loro cari. Ma anche qualche litigio e qualche momento di malinconia. Come accaduto a Katia.

LA CRISI DI KATIA - La Ricciarelli ha vissuto il giorno di Natale in modo diverso dagli altri. Nel vedere la gioia degli altri per i propri familiari è stata assalita da malinconie e rimpianti, lei che ha sacrificato la vita privata per la carriera.

LA LITE TRA VALERIA E NATHALY - Per qualcuno però lo spirito natalizio è già un ricordo. Valeria e Nathaly sono state protagoniste di una lite molto accesa. Le due hanno un'evidente rivalità. L'ultima scintilla è scoccata per chi doveva andare per prima in bagno. Sono volate parole grosse e i toni si sono fatti accesi.

L'INCURSIONE DI ALEX - Questa sera Alex Belli non è in studio ma è collegato da casa. Lunedì mattina ha scritto qualcosa sui social che Alfonso vuole riprendere. Un post Instagram in cui parla del rovescio della medaglia. Un post a dir poco enigmatico e Signorini chiede a Giucas di interpretarlo. In realtà è una specie di messaggio indirizzato a Soleil con la quale dice di aver trattato l'argomento più volte... il mistero rimane comunque insoluto.

IL NATALE DI KATIA - Alfonso invita la Ricciarelli ad andare in passerella, dicendole che il suo Natale arriva adesso. Lei non sa cosa l'aspetta: uscita trovata una scatola con dentro un regalo. Sono dei giochini di gomma per Ciuffy, il suo adorato cagnolino che la raggiunge e la riempie di feste.

JESSICA E SOPHIE, RIVALI PER ALESSANDRO - Si passa a esaminare il triangolo pericoloso che si è creato tra le due ragazze e Basciano. Jessica e Sophie hanno entrambe un interesse per il ragazzo, la Selassiè è particolarmente indispettita dal fatto che Sophie, considerata da lei un'amica, non le ha detto nulla. La Codegoni insiste nel dire che è solo un'amicizia ma è un fatto che lei è Alessandro passino sempre più tempo insieme e che il loro rapporto si sia fatto anche piuttosto fisico. Sophie spiega di sentirsi molto attratta e di vivere questa cosa con grande trasporto. Alessandro le piace e vuole vivere questa emozione fino in fondo. Intanto Jessica dice di essere tranquilla e di aver rinunciato a pensieri su Basciano.

SCATENATI AL RITMO DEGLI ABBA - Va in scena il primo Christmas Show: il primo gruppo di Vipponi, guidati da Carmen, mettono in scena una coreografia su "Mamma mia" del gruppo svedese e bisogna dire che il numero rispetto a tanti del passato riesce particolarmente bene.

LA GUERRA DEI TURNI - In settimana l'intransigenza di Manila sui turni in cucina ha scatenato diversi malumori: Valeria e Federica hanno discusso con la Nazzaro. Ma anche Lulù è finita nel mirino di Manila, a suo dire sempre con una scusa pronta per saltare il suo turno. Katia rincara dicendo che nella Casa la pulizia manca. Intanto Alfonso mostra un post di Clarissa che accusa Manila di essere falsissima. Scoppia una discussione tra le due: Clarissa l'accusa di parlare sempre male di tutti e di essere la persona più falsa di tutte le edizioni del GfVip. Ne sortisce una discussione generale e alla fine Manila scoppia in lacrime.

BIAGIO E MIRIANA, UN NATALE TURBOLENTO - Al povero Giucas viene fatto uno scherzo: invitato in passerella per incontrare la sua cagnolina Nina, si trova davanti Ciuffy, il cane della Ricciarelli. Ma subito dopo arriva Nina. Si passa quindi al rapporto tra Miriana e Biagio, che nei giorni di Natale ha vissuto un'alternanza continua di alti e bassi, tra incomprensioni, riavvicinamenti, scenate di gelosie e riappacificazioni. Al termine del filmato, che si conclude con un inaspettato "vorrà dire che Nathaly me la corteggerò fuori", D'Anelli si alza in piedi e invita a farsi avanti chi si sia sentita insidiata o corteggiata da lui. Poi al centro della discussione viene messa la Trevisan, che anche Sonia invita a essere più matura e a prendere le proprie decisioni. Però i due vengono allo scoperto, con lui che ribadisce pubblicamente di considerarsi single perché interessato a Miriana e lei che conferma un suo interesse e dice che da un paio di giorni si baciano.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Chiuso il televoto, è il momento di aprire la busta con la sentenza del pubblico. Il primo a salvarsi è Miriana. A dover abbandonare la Casa è invece Biagio... e così la coppia appena formata si deve sciogliere per forza di cose...

GIUCAS E LO SCHERZO DI KABIR BEDI - Casella viene chiamato in confessionale dove gli viene mostrato Kabir Bedi, senza che questi possa parlare. Giucas prima lo scambia per il suo amico Domenico, poi, grazie a un suggerimento, riconosce l'attore chiamandolo però Cari Baby. Anche Katia viene messa a conoscenza dell'ingresso di Kabir ma sia lei che Giucas dovranno mantenere il segreto.

UN INCONTRO SPECIALE PER LE SORELLE SELASSIE' - Jessica in questa settimana ha vissuto momenti di sconforto. Sente di essere "inutile", di non aver fatto breccia nel pubblico a differenza di Lulù. Teme di non essere considerata e di non piacere. Lei e Lulù vengono mandate sulla nave dell'amore. Appena entrate vengono freezate e vengono raggiunte dal loro fratello, Christian. L'incontro si allarga con Clarissa e anche Manuel, invitato a conoscere il fratello di Lulù.

LE NOMINATION - Gli immuni di questa settimana sono Katia, Lulù, Manila e Jessica. Adriana e Sonia danno la loro immunità rispettivamente a Nathaly e a Valeria&Giacomo. I Vipponi vengono chiamati in superled per le nomination palesi. Si parte con Miriana che nomina Barù. Gianmaria fa il nome di Alessandro mentre Barù prende un altro voto da Sophie. Manuel nomina Eva mentre Carmen dà il primo voto a Federica. Anche Davide fa il nome di Eva, mentre Federica nomina Alessandro. Barù fa il nome di Miriana, così come Soleil. Alessandro nomina Eva mentre la Grimaldi vota per Federica. Chiude Giucas votando Barù.

LE NOMINATION SEGRETE - Si passa al confessionale. La prima è Manila, che nomina Giucas. Lulù fa il nome di Davide. Valeria & Giacomo nominano Alessandro, anche se la scelta è solo della Marini. Katia nomina Federica. Nathaly fa il nome di Davide, infine Jessica nomina Alessandro. In nomination vanno così Alessandro, Barù, Eva e Federica.

SOLEIL E ALEX - C'è tempo per un nuovo confronto tra Soleil e Alex, collegato a distanza. Belli dice di voler mettere un punto alle polemiche mentre Soleil ribadisce che lui e Delia potrebbe fare a meno di continuare a spettacolarizzare la loro storia. Signorini chiede a Soleil: "Ti ha dato qualche emozione parlare ancora con Alex o potevi farne a meno?". Lei lapidaria: "Potevo farne tranquillamente a meno".