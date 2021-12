"Grande Fratello Vip 6", Alessandro e Sophie accorciano le distanze ma il bacio vero è tra Biagio e Miriana

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " l'aria di festa per il compleanno di Jessica ha messo di buonumore i concorrenti che passano un Santo Stefano con tanta voglia di divertirsi. La torta di compleanno diventa una scusa per giocare con la panna e rincorrersi. Sophie e Alessandro si abbracciano e, avendo tutto il volto ricoperto dalla panna, si ritrovano sempre più vicini a tal punto da sfiorarsi più volte le labbra. Biagio e Miriana invece arrivano al bacio vero e proprio.

Nel pieno dei festeggiamenti per Jessica Miriana raggiunge Biagio in giardino. I due si stringono in un forte abbraccio e questa volta si scambiano un bacio vero e proprio davanti a tutti. Il loro rapporto sembra aver cambiato marcia in maniera definitiva.

Per Alessandro invece la giornata non ha regalato solo gioia e serenità. Nel corso del pomeriggio era stato messo in contatto con la propria famiglia per fargli sapere della morte del nonno. Uscito dal confessionale, il Vippone aveva ricevuto gli abbracci di conforto da parte di tutti gli inquilini della Casa che, dopo una notizia del genere, hanno subito cercato di rincuorarlo.

Commozione nella casa del "Grande Fratello Vip 6" per i regali di Natale Endemol Shine 1 di 32 Endemol Shine 2 di 32 Endemol Shine 3 di 32 Endemol Shine 4 di 32 Endemol Shine 5 di 32 Endemol Shine 6 di 32 Endemol Shine 7 di 32 Endemol Shine 8 di 32 Endemol Shine 9 di 32 Endemol Shine 10 di 32 Endemol Shine 11 di 32 Endemol Shine 12 di 32 Endemol Shine 13 di 32 Endemol Shine 14 di 32 Endemol Shine 15 di 32 Endemol Shine 16 di 32 Endemol Shine 17 di 32 Endemol Shine 18 di 32 Endemol Shine 19 di 32 Endemol Shine 20 di 32 Endemol Shine 21 di 32 Endemol Shine 22 di 32 Endemol Shine 23 di 32 Endemol Shine 24 di 32 Endemol Shine 25 di 32 Endemol Shine 26 di 32 Endemol Shine 27 di 32 Endemol Shine 28 di 32 Endemol Shine 29 di 32 Endemol Shine 30 di 32 Endemol Shine 31 di 32 Endemol Shine 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE INTERESSARTI: