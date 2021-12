"Grande Fratello Vip 6", lutto improvviso: per Miriana Trevisan un pomeriggio di lacrime

Pomeriggio triste nella casa del " Grande Fratello Vip 6 ". Miriana è stata messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante: la showgirl ha così appreso della scomparsa di un suo caro zio . Piangendo la Trevisan ha subito messo a conoscenza del fatto gli altri inquilini che le sono stati vicini e hanno tentato di confortarla in tutti i modi.

Tutti mostrano vicinanza a Miriana e viene anche recitata una preghiera tutti insieme. Poi Miriana esce in cortile con Manila e Katia che la consolano ancora un po'.

Poco prima la Trevisan aveva passato un po' di tempo con Federica in sauna. Dall'uscita di Biagio, infatti, gli equilibri all'interno della Casa per lei sono cambiati e in qualche modo deve cercare nuovi spazi, coltivare nuovi rapporti e approfondire la conoscenza con i suoi coinquilini. In particolare gli ultimi arrivati, che aveva un po' "snobbato" passando gran parte del tempo con D'Anelli. "Non ha fatto strategia - dice Miriana a Federica raccontando del rapporto con Biagio -. Io sono piena di ferite, non voglio fare del male e non voglio riceverlo".

Nel corso della lunga discussione, tra racconti familiari e storie di vita quotidiana, Federica sembra apprezzare il carattere allegro e un po' stralunato di Miriana: "Sei una grande sognatrice, un’eterna giovane che si vuole divertire" dice.

