"Grande Fratello Vip", chiarimento tra Miriana e Giacomo dopo le scomode accuse

"Quello che hai detto è stato grave" spiega Miriana, raccontando della sua delusione alla luce del rapporto che aveva proprio con il chirurgo. Dal canto suo, Giacomo spiega che le sue parole sono state fraintese: chirurgo si è solo limitato a raccontare che nonostante lei stessa abbia più volte dichiarato di essere single da 5 anni, in realtà aveva da breve concluso una relazione con un suo conoscente che, tra le altre cose, amava farle dei regali molto costosi nel tentativo di conquistarla.

"Come è stata detta sembrava un’altra cosa" commenta Miriana, ritenendo che tirare in ballo i regali che avrebbe ricevuto da questo misterioso uomo ha lasciato spazio a un fraintendimento molto sgradevole: "È stata una roba squallida e di cattivo gusto, non me l’aspettavo da te". “È una roba che non è parte della mia vita, non ho mai chiesto niente a nessuno" commenta Miriana per difendere la sua reputazione. "Tutta la mia vita me la sono sudata da sola". Ma nonostante tutto, Miriana sembra intenzionata a chiudere pacificamente la questione senza compromettere la sua amicizia con Giacomo.

