"Grande Fratello Vip", tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié scintille in cucina

Al " Grande Fratello Vip " continua la faida tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, ex rivali in amore. Dopo qualche momento d'incertezza Alessandro Basciano ha preferito l'influencer alla principessa, che però ha un nuovo scontro con la ragazza a causa della preparazione dei pasti. Dentro la casa il gruppo salutista sta infatti creando nuove tensioni...

Alessandro Basicano, Sophie Codegoni e Giacomo Urtis hanno creato un gruppetto "light" in modo tale da gustare piatti più sani e meno pesanti rispetto al solito. A questo gruppo si sono aggiunte anche le due principesse e Jessica ha chiesto ai cuochi se il pollo per lei e la Lulù era possibile infarinarlo prima di cuocerlo. Una richiesta che ha dato il via a una nuova discussione tra i fornelli.

"Noi mangiamo riso, pollo e basta. Senza nessun condimento. Non è una critica è solo per mangiare super light", le spiega Giacomo Urtis. Sophie dal canto suo non capisce l'esigenza di modificare il loro regime alimentare: "Se volevi mangiare anche pasta, farina e altre cose perché non sei rimasta nel gruppo con gli altri?".

