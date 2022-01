"Grande Fratello Vip", Alessandro si inginocchia davanti a Sophie: "Vuoi fidanzarti con me?"

C'è una sorpresa per tutti nella Casa del "Grande Fratello Vip". Giucas Casella richiama l’attenzione di tutti i presenti per un importantissimo annuncio: "Signori, un attimo di silenzio” dice. Con l’aiuto di Manuel, che accompagna questo momento sulle note di una melodia suonata al pianoforte, l’illusionista chiede a Sophie Codegoni e ad Alessandro Bresciano di posizionarsi davanti a tutti i concorrenti. Messi uno di fronte all’altro, come una vera e propria proposta, l’ex corteggiatore di "Uomini e Donne" si inginocchia stringendo le mani della modella: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”.