"Grande Fratello Vip", la Casa è ufficialmente divisa e la tensione è alle stelle

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " la divisione dei concorrenti in due gruppi, nata in cucina, è ormai ufficiale. Da una parte Katia, Manila e Soleil, dall’altra Jessica, Alessandro e Sophie, ai quali però pare si siano associati anche altri inquilini. Essendo venuta a sapere delle chiacchiere in sauna contro il suo gruppo Soleil riferisce infatti alle sue due compagne quanto sentito “Giacomo e Ale, che fanno i carini anche con noi, con Federica stanno sparlando di noi. Ma io glielo dico”...



Katia, sentendo le chiacchiere contro di lei, non se ne stupisce troppo e riferendosi a Valeria poco vicino a loro, l’avverte “Mi dispiace per te Valeria ma la nomination gliela do”.

Soleil, infastidita ma allo stesso tempo divertita dalla cosa, porta a riferimento il fattore telecamere, presenti in tutta la Casa, e di quanto, secondo l’influencer, saranno vittime del loro stesso gioco “Pensano di fare tanto i furbi ma si sente tutto purtroppo per loro”.

Manila, trattenendo il fastidio provato, cerca di calmare le compagne, cercando di rimanere focalizzate sul loro obiettivo, senza farsi distrarre da chiacchiere nascoste “Abbiamo delle priorità, ricordati”.

Durante il pranzo dell'Epifania le incomprensioni e le mancate affinità tra gli inquilini si sono manifestate in maniera sempre più marcate e anche coloro che fino a qualche tempo fa riuscivano ad andare d’accordo hanno iniziato a scontrarsi.

Alcune frecciatine hanno infastidito alcuni di loro. “Qui tutto è l’opposto di tutto”, afferma Soleil spiegando che molti dei loro coinquilini si dimostrano tutto il contrario di ciò che realmente sono. D’accordo con lei, anche Carmen che pensa che a prevalere sia la fantasia con la quale molti costruiscono finte storie portando con sé illusioni e delusioni nei confronti degli altri. “Ci vuole una bella fantasia” si accoda Katia.

Stanca di ascoltare questi commenti, Miriana decide di prendere il proprio piatto per andare a pranzare in tranquillità da sola. Vedendo la scena, Soleil non risparmia un suo commento: “Lei è la prima che delucida su tutto” e afferma e dice che, lo si voglia o meno, preferisce essere schietta e sincera, piuttosto che parlare alle spalle degli altri; “Avendo la coda di paglia, ha avuto questa reazione” aggiunge.

“Se ci sono delle divisioni, bisogna rispettarle” commenta Katia che, stanca di dover assistere a continui battibecchi, vuole che le divisioni legate ai gusti alimentari vengano rispettate in qualsiasi momento della giornata per evitare ulteriori scontri.

Soleil, inoltre, commentando i componenti dell’altro gruppo, dice di non voler avere più nulla a che fare con loro in quanto -dopo tutte le cattiverie che le sono state dette- non vuole più che le si rivolga la parola.