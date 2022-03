"Grande Fratello Vip 6", il racconto della quarantasettesima puntata

Quarantasettesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip".

In nomination, a una settimana dalla finale, ci sono Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan. Ma questa non sarà l'unica eliminazione della serata: con un televoto flash un altro inquilino lascerà la Casa. Per i concorrenti, però, almeno una piacevole certezza: la proclamazione del terzo finalista della sesta edizione. Alex Belli, dopo settimane di assenza, torna a far parlare di sé.