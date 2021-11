"Grande Fratello Vip 6": in nomination Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan

Diciannovesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Sorpresa di compleanno per Giucas Casella che riceve la visita del figlio James e la telefonata dell'amica del cuore Mara Venier . Aria di tempesta per le principesse: i rapporti sono molto tesi. Tra Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié , Soleil Sorge e Sophie Codegoni la preferita del pubblico è Soleil che "condanna" Sophie . Che finisce in nomination con Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan .

LA SORPRESA DEL FIGLIO DI GIUCAS - "E' la persona più importante della mia vita ma non verrà mai nella Casa", sono le parole di Giucas Casella ad Alfonso Signorini. E invece il figlio James, al quale Casella ha fatto da padre e da madre, entra nel reality e fa una sorpresa a Giucas per il suo 72esimo compleanno. Prima però riceve un video-messaggio dalla compagna (da 40 anni) Valeria (conosciuta grazie a Pippo Baudo) che lo saluta con l'asino Napoleone, che Sabrina Ferilli ha regalato a Roberto Gervaso che lo ha ceduto a Giucas. Casella confessa che ha baciato la Ferilli: "E' stato a stampo". Poi James entra in giardino e Giucas esplode in un pianto liberatorio. Arriva anche una telefonata inaspettata: Mara Venier gli canta "Buon compleanno". "Con me non ci ha mai provato, mi infastidisce questa cosa", ironizza la Venier.

LA STORIA TRA LULU' E MANUEL - Quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è una storia senza fine. Dopo lo stop del nuotatore, la principessa ha fatto un passo indietro: "I sentimenti ci sono sempre e sarebbe impossibile cancellarli, lo sto rispettando, ci parlo durante il giorno, lo vedo più sereno e tranquillo. Gli ho scritto una lettera e non so se l'ha letta. In confessionale Manuel ammette di averla già letta: "Mi chiede scusa per la sua insicurezza, si impegna ad essere meno invadente, mi ha detto che mi vede come un angelo e che ha paura di vedermi volare lontano".

LA NOMINATION DI SOPHIE - Quattro donne sono state determinanti per l'entrata in nomination di Sophie. "La tua Nomination è stata un po’ scottante", dice Signorini spiegando che è raro vedere una donna che riceve esclusivamente voti da parte delle donne. "Ci sono rimasta male per Manila Nazzaro", replica Sophie che è ferma ancora sulla sua idea nei confronti di Gianmaria: "È altalenante, non ci vedo sincerità". "Non credo che gli sia minimamente indifferente", interviene Soleil. Anche Katia Ricciarelli sottolinea: "Ti ho nominata perché non ti capisco" mentre Carmen Russo afferma che oggi forse le cose "sono andate a scemare".

MIRIANA NON SENTE LA MANCANZA DI NICOLA - Miriana Trevisan trascorre serenamente i suoi giorni nella Casa senza Nicola Pisu. "Ho visto delle cose fuori che non mi sono piaciute, quindi mi è un po’ calata",dice Nicola. Signorini mostra così una clip in cui Miriana sembra molto serena e soprattutto convinta del fatto di avere bisogno di altro: "Da quando lui è andato via, ho più spazio per essere me stessa. Voglio una persona più affine a me, mandate un uomo della mia età". Nicola più tardi lascio lo studio ed entra nella Casa per parlare con Miriana: "Mi hai fatto credere che fuori poteva esserci qualcosa e invece... sono sempre stato coerente, ma i miei sentimenti sono cambiati". "Mi sono sentita più libera senza i tuoi occhi addosso, sono stata fin troppo gentile, oltre l'attrazione non c'era niente", replica Miriana. "Fuori dalla Casa non c'è un domani per voi" conclude Signorini.

ALEX, SOLEIL E LA MOGLIE - Soleil Sorge in puntata indossa una camicia di Alex Belli e Signorini glielo fa notare: "L'ha presa nel mio armadio, che è aperto, tra l'altro è usata". Nel frattempo Belli sottolinea che la moglie Delia Duran deve stare tranquilla: "Siamo solo amici, davvero non capisco la sua posizione". "Sembra una soap opera", dice Aldo Montano. "Che squallore, ci prendono in giro", interviene Katia. Arriva quindi una sorpresa per Alex, il suo testimone di nozze Mirko: "Delia non è influenzata da nessuno, stai tranquillo". Soleil si difende: "Non mi sono sentita tutelata e difesa, né da Alex né dai suoi amici".

LA VITA DI KATIA TRA CARRERAS E BAUDO - Katia va nella Mystery, dove è allestito un cinema. "È il film della tua vita", le dice Alfonso. La cantante lirica ripercorre la sua storia partendo dal ricordo della mamma che ha sempre fatto lavori umili per mantenere i figli, gli studi in conservatorio, la storia d’amore con Carreras durata ben tredici anni: "Sono una donna molto forte, riesco a stare anche sola parecchio tempo, ma ci sono momenti in cui mi crolla tutto". La Ricciarelli parla anche di Pippo Baudo: "Ero molto gelosa, non so perché è finita dopo 18 anni di matrimonio, ci siamo sentiti solo due anni fa, ci siamo abbracciati ed è stato bello come sempre, io a Pippo voglio molto bene, sono felice di averlo rivisto".

LE PRINCIPESSE IN CRISI - Le principesse sono state nominate dai coinquilini soprattutto a causa del comportamento di Lulù con Manuel. "Le mie sorelle si preoccupano troppo, a mio avviso. Purtroppo in passato ho avuto delle cose brutte che mi sono successe, sarei dovuto andare da uno psicologo e non l'ho fatto perché non volevo, e ho sbagliato", ammette Lucrezia. La più piccola, Clarissa, parla del loro rapporto: "Io mi sono sempre presa cura di loro, mi son fatta carico dei loro problemi. Sapevo che venendo qui avremmo litigato, siamo una famiglia e l'abbiamo sempre fatto: siamo tre pazze ma ci amiamo alla follia". "È vero che cerco di controllarle per sapere cosa fanno qua dentro, senza star loro addosso - ammette Jessica - anche se loro mi tengono all'oscuro".

LE NOMINATION - Gli immuni sono: Francesca Cipriani, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Giucas Casella. Adriana Volpe parla della "soap opera" di Alex Belli, la "moglie" Delia Duran e Soleil Sorge: "Siccome per me è una telenovela, voglio che in casa rimanga Alex perché lo voglio sbugiardare, quindi è immune". Katia vota Miriana, Manila vota le principesse, anche Davide vota le principesse, Carmen vota Gianmaria, le principesse nominano Davide, Gianmaria nomina Carmen, Miriana vota Davide, Sophie nomina Manila. Francesca nomina Gianmaria, Soleil nomina Gianmaria, Alex vota Miriana, anche Aldo vota Miriana, come anche Manuel che nomina Miriana e infine Giucas fa il nome di Gianmaria.